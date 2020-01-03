Преемник NVIDIA Turing увеличит быстродействие в полтора раза
Новые данные о сроках анонса графических процессоров NVIDIA следующего поколения публикует тайваньское издание Taipei Times со ссылкой на аналитическую записку Yuanta Securities Investment Consulting Co. Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры семейства Ampere будут выпущены во втором полугодии.
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рекламаОтмечается, что новое поколение игровой графики NVIDIA принесёт увеличение производительности на 50% при двукратном снижении уровня энергопотребления. Тайваньские производители ноутбуков и видеокарт должны выиграть от появления на рынке нового поколения графических процессоров NVIDIA. Следует понимать, что настольными новинками дело не ограничится.
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