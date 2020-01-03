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Новые данные о сроках анонса графических процессоров NVIDIA следующего поколения публикует тайваньское издание Taipei Times со ссылкой на аналитическую записку Yuanta Securities Investment Consulting Co. Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры семейства Ampere будут выпущены во втором полугодии.

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA GeForce

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Отмечается, что новое поколение игровой графики NVIDIA принесёт увеличение производительности на 50% при двукратном снижении уровня энергопотребления. Тайваньские производители ноутбуков и видеокарт должны выиграть от появления на рынке нового поколения графических процессоров NVIDIA. Следует понимать, что настольными новинками дело не ограничится.

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