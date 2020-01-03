Представители AMD любят повторять, что высокий спрос на услуги TSMC по выпуску 7-нм продукции не должен повлиять на доступность изделий первой из компаний. Издание Apple Daily взялось спрогнозировать, как будет меняться состав списка крупнейших заказчиков 7-нм продукции TSMC в течение этого года. В первом полугодии, по словам источника, TSMC ежемесячно сможет выпускать по 110 тысяч кремниевых пластин с 7-нм изделиями, а Apple останется крупнейшим их потребителем вплоть до момента перехода на 5-нм техпроцесс.

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Источник изображения: AMD

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Во втором полугодии Apple начнёт получать от TSMC свои 5-нм процессоры, при этом ежемесячно будет выпускаться по 140 тысяч кремниевых пластин с 7-нм изделиями. AMD расширит ассортимент 7-нм продукции, и ежемесячно будет потреблять до 30 тысяч кремниевых пластин. По сути, во второй половине года до 21% всех 7-нм изделий TSMC будет предназначаться AMD. Интересно, что к прочим крупным потребителям 7-нм продукции источник относит MediaTek, HiSilicon и Qualcomm, а вот NVIDIA в первой пятёрке вообще не фигурирует.

Согласно собственным прогнозам TSMC, к концу прошлого года она должна была получать около четверти выручки от выпуска 7-нм продукции. В текущем году эта доля может быть увеличена до 35%, как прогнозирует первоисточник. Samsung в текущем году увеличит свои производственные мощности в четыре раза, но насколько успешным будет контрактный бизнес корейской компании, пока загадывать сложно. О своих намерениях сотрудничать с Samsung открыто говорят Intel и NVIDIA, не конкретизируя перечень продуктов, которые будут выпускаться корейским подрядчиком.