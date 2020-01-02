Редкий час наступившего 2020 года обходится без новости о ближайших планах AMD, а вот NVIDIA в этой ситуации становится заложником собственной параноидальной секретности. Лишь со страниц ресурса Barron’s доносятся прогнозы отдельных биржевых аналитиков, которые убеждены, что новые продукты NVIDIA будут обсуждаться либо на CES 2020, которая начнёт свою работу на следующей неделе, либо на собственной технологической конференции GTC, которая пройдёт в марте.

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

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От NVIDIA в следующем году авторы прогноза ожидают повышения выручки на 20% и доходов на 34%. Важно, что финансовые показатели компании будут расти не только за счёт серверного сегмента, но и за счёт игрового. Курс акций NVIDIA, по мнению источника, может подняться до $275, хотя сейчас он едва приблизился к $238.