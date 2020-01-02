Компания AMD в наступившем году уже успела намекнуть, что будет вести прямую трансляцию с мероприятия на CES 2020, хотя для многих жителей нашей страны она пройдёт в не самое удобное для бодрствования время. Со страниц Twitter один из активистов даже сообщает, что на CES 2020 руководство AMD в лице Лизы Су (Lisa Su) сосредоточится на рассказе о продуктах с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Ссылка делается на некую тайваньскую газету – представьте себе, в регионе существуют печатные издания такой тематики!

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Источник изображения: Twitter, Retired Engineer

К продуктам с архитектурой Zen 3+, часть чиплетов которых будет выпускаться по второму поколению 7-нм технологии (7 нм+), относятся настольные процессоры Vermeer и Ryzen Threadripper 4000 (Genesis Peak), а также серверные процессоры EPYC поколения Milan. Гибридные процессоры Renoir, которые в качестве кандидатов на январский анонс упоминаются чаще всего, будут выпускаться по первому поколению 7-нм технологии. Представители архитектуры Zen 3 появятся не ранее середины текущего года, если верить ранее опубликованной информации на эту тему.