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На презентации AMD на CES 2020 в центре внимания окажется архитектура Zen 3

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Компания AMD в наступившем году уже успела намекнуть, что будет вести прямую трансляцию с мероприятия на CES 2020, хотя для многих жителей нашей страны она пройдёт в не самое удобное для бодрствования время. Со страниц Twitter один из активистов даже сообщает, что на CES 2020 руководство AMD в лице Лизы Су (Lisa Su) сосредоточится на рассказе о продуктах с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Ссылка делается на некую тайваньскую газету – представьте себе, в регионе существуют печатные издания такой тематики!

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Источник изображения: Twitter, Retired Engineer

К продуктам с архитектурой Zen 3+, часть чиплетов которых будет выпускаться по второму поколению 7-нм технологии (7 нм+), относятся настольные процессоры Vermeer и Ryzen Threadripper 4000 (Genesis Peak), а также серверные процессоры EPYC поколения Milan. Гибридные процессоры Renoir, которые в качестве кандидатов на январский анонс упоминаются чаще всего, будут выпускаться по первому поколению 7-нм технологии. Представители архитектуры Zen 3 появятся не ранее середины текущего года, если верить ранее опубликованной информации на эту тему.

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На презентации AMD на CES 2020 в центре внимания окажется архитектура Zen 3
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Вова Кузнецов
06:21
Уберите уже это посмешище, что то мне оно все напоминает
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
wwr222
06:20
С выходом новой "философии" от АмуДэ,сидеть(как раньше) на одном и том же процессоре не получится.Доля стриммеров,кодеров не так велика,чтоб из-за них на многоядерники заморачиваться.Значит нас ждут "...
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
kib@rg
06:18
Не забудьте опять купить новую материнку, нищебродская Z390 уже не тянет :)
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
wwr222
06:16
Тебя через несколько лет просто заставят пересесть на какой-нибудь 16/32-иначе хрен поиграешь в новые Уссассины или подобное...И за это тоже скажешь "спасибо" АмуДэ
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
FFFFF
06:09
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wwr222
06:09
Очень на свистеж смахивает.Невозможно так быстро приличный кусок отвоевать.За счет кого-чего? Прям все побежали за новыми процессорами.К тому же,надо учитывать покупки новых Интелов.
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Joni-sniper
06:05
А еще был чудесный феня х2 где в бивосе активировались еще два ядра, и все это дело гналось.
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Anastasiya Avdunicheva
06:01
А еще раньше мне говорили, зачем я покупаю два ядра, когда одного для всего более чем достаточно! Как показывает время ядра лишними не бывают!
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
Андрей Рой
05:53
Я просто почему-то не могу признать, что статистка крупнейшего и в принципе, дефолтного магазина игр может быть настолько репрезентативной. А она, по моему большому комменту – убогая реально. Почему т...
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
BSS91
05:50
Это тернистый путь для синтола. Кто его вообще купит?
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
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