Intel Core i9-10900X на частоте 5.96 ГГц обновил рекорд Geekbench3
Согласно первому закону конной тяги, количество баб на гужевой повозке обратно пропорционально энергозатратам кобылы, поэтому процессоры с меньшим количеством ядер успешнее достигают более высоких частот. Американский энтузиаст Splave смог разогнать процессор Intel Core i9-10900X до 5960 МГц при помощи жидкого азота, сохранив активность десяти ядер и Hyper-Threading.
реклама
рекламаВ эксперименте использовалась материнская плата ASRock X299 OC Formula. Достигнутой частоты хватило, чтобы набрать 62 803 балла в Geekbench3 Multi Core, занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с десятью ядрами. Этот же процессор на частоте 5855 МГц показал лучший результат в HWBot x265 4K, который соответствует 28,56 кадров в секунду.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила