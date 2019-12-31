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Intel Core i9-10900X на частоте 5.96 ГГц обновил рекорд Geekbench3

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Согласно первому закону конной тяги, количество баб на гужевой повозке обратно пропорционально энергозатратам кобылы, поэтому процессоры с меньшим количеством ядер успешнее достигают более высоких частот. Американский энтузиаст Splave смог разогнать процессор Intel Core i9-10900X до 5960 МГц при помощи жидкого азота, сохранив активность десяти ядер и Hyper-Threading.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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В эксперименте использовалась материнская плата ASRock X299 OC Formula. Достигнутой частоты хватило, чтобы набрать 62 803 балла в Geekbench3 Multi Core, занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с десятью ядрами. Этот же процессор на частоте 5855 МГц показал лучший результат в HWBot x265 4K, который соответствует 28,56 кадров в секунду.

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