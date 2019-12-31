В своём интервью сайту AnandTech технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) пояснил, что компания делает всё возможное для оптимизации быстродействия серверных систем, создаваемых в сотрудничестве с клиентами. Сейчас самый «горячий» процессор марки имеет TDP не более 280 Вт, но Intel на полном серьёзе рассматривает условия эксплуатации серверных процессоров с уровнем TDP до 400 Вт включительно.

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Источник изображения: AMD, AnandTech

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Марк Пейпермастер утверждает, что ограничения по TDP не могут служить барьером для дальнейшего роста производительности серверов на основе процессоров AMD. Во-первых, клиенты компании готовы внедрять системы жидкостного охлаждения, которые поднимают потолок TDP до нового уровня. Во-вторых, повышать производительность серверных систем нужно комплексной оптимизацией, за счёт применения ускорителей на базе графических процессоров, доводки программного обеспечения. Вообще, запас для дальнейшего увеличения производительности ещё остаётся, как считает технический директор AMD.