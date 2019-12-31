Из интервью технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) сайту AnandTech уже стало известно, что компания стремится обновлять поколение процессоров раз в год или раз в полтора года, как получится. Так называемый принцип «тик-так» AMD вовсе не собирается заимствовать у Intel, поскольку в каждый конкретный момент времени старается реализовать передовые архитектурные решения с рамках оптимальной литографической технологии.

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Источник изображения: AMD

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На вопрос о возможности выхода обновлённой архитектуры Zen 2+ технический директор AMD ответил уклончиво, отказавшись комментировать наличие подобных планов. Тем не менее, он признал, что рассматривать такую возможность всегда целесообразно, анализируя прогнозируемую выгоду от прироста быстродействия, снижения энергопотребления или площади кристалла.