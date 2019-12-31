Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Промежуточное обновление архитектур AMD – явление не гарантированное

1
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Из интервью технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster) сайту AnandTech уже стало известно, что компания стремится обновлять поколение процессоров раз в год или раз в полтора года, как получится. Так называемый принцип «тик-так» AMD вовсе не собирается заимствовать у Intel, поскольку в каждый конкретный момент времени старается реализовать передовые архитектурные решения с рамках оптимальной литографической технологии.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

На вопрос о возможности выхода обновлённой архитектуры Zen 2+ технический директор AMD ответил уклончиво, отказавшись комментировать наличие подобных планов. Тем не менее, он признал, что рассматривать такую возможность всегда целесообразно, анализируя прогнозируемую выгоду от прироста быстродействия, снижения энергопотребления или площади кристалла.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd amd zen 2 zen+
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

TDP не является барьером для дальнейшего роста производительности процессоров AMD
+
Промежуточное обновление архитектур AMD – явление не гарантированное
1
Вины TSMC в дефиците процессоров AMD Ryzen не было
+
Клиентские процессоры AMD научатся самостоятельно работать со звуком
+
AMD готова представлять новое поколение процессоров раз в полтора года
5
Жидкий электролит позволяет создавать пожаробезопасные гибкие аккумуляторы
1
Внедрение PCI Express 4.0 поможет ускорить сетевую инфраструктуру
11

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 66

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько видеопамяти необходимо современным играм - влияние нехватки видеопамяти на производительность на примере Polaris 4Gb vs 8Gb
64
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
15
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
8
Лучшие смартфоны Samsung 2019 года, которые можно купить на AliExpress
6
Новый степпинг для Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-9400F на старом - Топ 5 маленьких лукавств от производителей процессоров
11
Топ-10 смартфонов 2019 года стоимостью 200-250 евро на AliExpress
2
Топ-10 смартфонов с AliExpress стоимостью 250-300 евро
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Глазырин
08:55
это люди, создающие контент рядовому пользователю нафиг не нужен даже nvme с samsung 860 evo у меня винда со всеми тестами биоса запускается 22 секунды в автозапуске прописан скайп, дискорд, автобёрне...
Процессоры Intel 10-го поколения могут получить два альтернативных разъёма — новые теории о платформе Comet Lake-S
ssdtm
08:54
Ешё только утро - а они уже бухие !!!!1111
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
ssdtm
08:52
за 9000 ты R5 3500 купишь , ха ха ха
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
ssdtm
08:51
3500x в пабге и кс лучше FPS рисует, поэтому продал.
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
ssdtm
08:50
в 4к 11гб мало? При 15-20фпс 4к ультра может? Ультры щас даже 2080ti под азотом не вытянет.
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
ssdtm
08:47
Асус матрикс ? А что сразу не КФА2 Халл оф фейм или ЕВГА Кинпигн ? Ты цену видел этих матриксов? Это оверские карты для гона под азотом за дикий оверпрайс - в обычном компе не нужны от слова совсем. Л...
Видеокарты на базе чипа AMD Navi 21 могут оказаться производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и сравняться с RTX 2080 Ti
SMA
08:42
а сами не переходили по этой ссылке?!? откройте, 34 секунды, лучшее время и вот вам с 8280L https://corona-renderer.com/benchmark/results/cpu/8280L где 8280L и 10 секунд, там сразу 4 камня одновремен...
AMD Ryzen Threadripper 3980X получит 48 ядер и привлекательный ценник и будет выставлен против Intel - Xeon W-3175X
Сырге Граничеру
08:40
бигнави это не RDNA2
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
ssdtm
08:40
Вот и плюсы попёрли после циферок.
Промежуточное обновление архитектур AMD – явление не гарантированное
Сырге Граничеру
08:40
купил за 1200 и продал за 700 ? и это при том что 3080 не вышла , то есть в этом же поколении . и эти люди блеют что рузинэтаникрута патамушта его потом продают дешевле .
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем