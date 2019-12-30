Начало сотрудничества итальянского ресурса Bits&Chips с одним из провайдеров Апеннинского полуострова вылилось в публикацию интервью с главой соответствующей компании, которое могло бы пройти мимо нашего внимания, если бы не конец года с присущими ему «кризисными явлениями» с точки зрения достаточности информационных поводов.

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Источник изображения: AMD

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Представитель итальянского провайдера сделал важное замечание по поводу полезности интерфейса PCI Express 4.0 в серверной и телекоммуникационной сфере. Во-первых, массивы твердотельных накопителей с протоколом NVMe хоть и остаются дорогим удовольствием, постепенно получают распространение. Во-вторых, для сетевых контроллеров увеличение пропускной способности PCI Express тоже оборачивается благом: в одной материнской плате можно разместить большее количество сетевых контроллеров. Удельная пропускная способность одного сервера за счёт этого увеличится.