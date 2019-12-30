Греческий энтузиаст OGS не утратил интереса к экстремальному разгону платформы Intel X48, для чего установил на материнскую плату Asus Rampage Extreme не только резервуар, который охлаждал жидким азотом центральный процессор Core 2 Duo E8500 поколения Wolfdale, но и соответствующий элемент системы фазового перехода, который охлаждал чипсет.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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В этих условиях процессор разогнался до 6130 МГц при активности двух ядер и напряжении 1,728 В.

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Источник изображения: HWBot, OGS

Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в модельном зачёте SuperPI 32M с результатом 7 минут 35,937 секунды. В тесте wPrime 1024M этот экземпляр Core 2 Duo E8500 стал лучшим среди себе подобных с результатом 6 минут 27,312 секунды.