Ожидается, что процессоры Intel Elkhart Lake будут использовать встроенную графику Gen11, что породнит их с мобильными Ice Lake, выпускаемыми в настоящее время. Кроме того, процессоры Elkhart Lake тоже будут выпускаться по 10-нм технологии, что должно благоприятно сказаться на уровне их энергопотребления. В базе данных 3DMark уже можно найти записи с упоминанием инженерных образцов процессоров Elkhart Lake, работающих на частоте 1.9 ГГц.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Эти процессоры должны использовать четыре ядра класса Atom, об их ориентации на мобильный сегмент в данном случае указывает тип используемой памяти – LPDDR4x. Как правило, на базе подобных процессоров создаются нетбуки, трансформируемые планшеты и недорогие настольные системы.