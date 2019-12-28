Отсутствие возможности эксплуатировать процессоры в исполнении LGA 1200 в старых материнских платах с разъёмом LGA 1151 уже давно обсуждалось, а японский энтузиаст Momomo_US со страниц Twitter на этой неделе заявил, что механическая идентичность разъёмов LGA 1200 (Socket H5) и LGA 1151 (Socket H4) позволяет использовать системы охлаждения от старых платформ в материнских платах с разъёмом LGA 1200.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US, TechPowerUp

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По сути, единственным критичным условием является способность охладителя рассеивать до 125 Вт тепловой мощности при работе всех процессорных ядер на номинальных частотах. Печатная плата процессоров в исполнении LGA 1200 сохранит прежние размеры, но дополнительные 49 контактов лишат эти процессоры совместимости с прежними материнскими платами, оснащаемыми разъёмом LGA 1151.