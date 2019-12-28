За последние месяцы EVGA не раз намекала на готовность материнской платы SR-3 Dark к выходу на рынок, демонстрируя её способность разгонять процессоры Intel в исполнении LGA 3647. Формально, эта плата на базе набора логики Intel C622 предназначена для одной-единственной модели процессора Intel Xeon W-3175X, но производитель указывает, что она способна принять и процессоры Xeon поколения Skylake-SP и Cascade Lake-SP.

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Источник изображения: EVGA

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Компания EVGA наконец-то начала принимать предварительные заявки на эту материнскую плату, обещая поставить её в первой половине января. Первым покупателям она достанется на $200 дешевле, чем последующим. Правда, «льготную» цену в $1799 нельзя назвать низкой, и тем забавнее видеть, что в одни руки отпускается не более двух экземпляров.

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Источник изображения: EVGA

Наличие водоблока в составе системы охлаждения материнской платы, как поясняет EVGA, вовсе не подразумевает обязательность его использования по прямому назначению. В комплекте с платой поставляется кусок текстолита со схематичным изображением компонентов материнской платы и «органов управления». Его же можно использовать в качестве основы для открытого стенда при экспериментах с экстремальным разгоном.

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Источник изображения: EVGA

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Плата наделяется трёхлетней гарантией. Корпус системного блока, в который её предполагается установить, должен принимать платы формфактора EATX. Габаритные размеры долгожданной новинки EVGA составляют 330 х 305 мм.