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Gigabyte предлагает конструктор, позволяющий собрать макет материнской платы

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Как сообщается на странице японской торговой сети Tsukumo в Twitter, компания Gigabyte Technology предлагает местным покупателям своих материнских плат необычный подарок в виде конструктора, позволяющего собрать из 481 блоков макет материнской платы марки AORUS.

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Источник изображения: Tsukumo

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По фотографиям сложно судить, какую степень свободы компоновки допускает данный набор, но он рекомендован для использования детьми от пяти лет и старше.

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Источник изображения: Tsukumo

Те же, кто вместо материнской платы приобретает видеокарту, могут рассчитывать на получение тематической папки для документов.

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Источник изображения: Tsukumo

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Она же предоставляется и покупателям материнских плат этой марки, а вот конструктор купившие видеокарту клиенты упоминаемого японского магазина уже не получат.

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видеокарты материнские платы gigabyte aorus
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