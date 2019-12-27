Как сообщается на странице японской торговой сети Tsukumo в Twitter, компания Gigabyte Technology предлагает местным покупателям своих материнских плат необычный подарок в виде конструктора, позволяющего собрать из 481 блоков макет материнской платы марки AORUS.

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Источник изображения: Tsukumo

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По фотографиям сложно судить, какую степень свободы компоновки допускает данный набор, но он рекомендован для использования детьми от пяти лет и старше.

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Источник изображения: Tsukumo

Те же, кто вместо материнской платы приобретает видеокарту, могут рассчитывать на получение тематической папки для документов.

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Источник изображения: Tsukumo

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Она же предоставляется и покупателям материнских плат этой марки, а вот конструктор купившие видеокарту клиенты упоминаемого японского магазина уже не получат.