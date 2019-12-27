Gigabyte предлагает конструктор, позволяющий собрать макет материнской платы
Как сообщается на странице японской торговой сети Tsukumo в Twitter, компания Gigabyte Technology предлагает местным покупателям своих материнских плат необычный подарок в виде конструктора, позволяющего собрать из 481 блоков макет материнской платы марки AORUS.
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рекламаПо фотографиям сложно судить, какую степень свободы компоновки допускает данный набор, но он рекомендован для использования детьми от пяти лет и старше.
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Те же, кто вместо материнской платы приобретает видеокарту, могут рассчитывать на получение тематической папки для документов.
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Она же предоставляется и покупателям материнских плат этой марки, а вот конструктор купившие видеокарту клиенты упоминаемого японского магазина уже не получат.
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