GeForce GTX 670 под фреоном отличилась в 3DMark11 Performance
«Географический фактор» не особо способствует охлаждению компонентов, которые разгоняет сочинский энтузиаст 12, но проблема давно решена путём создания систем фазового перехода каскадного типа, которые позволяют выдерживать глубоко отрицательные температуры по шкале Цельсия даже в условиях субтропического климата. Владимир обновил рекорд 3DMark11 Performance для GeForce GTX 670, не только разогнав видеокарту до 1660/7400 МГц, но и подняв напряжения: до 1.55 В на графическом процессоре и до 1.7 В на памяти.
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рекламаВ материнской плате Asus ROG Maximus XI Gene центральный процессор Intel Core i9-9900KS был разогнан до 4.5 ГГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков. Использовался инженерный образец процессора этой модели. Как можно судить по описанию эксперимента, процессор охлаждался воздушной системой. Набранные 14 746 баллов являются лучшим результатом в 3DMark11 Performance для видеокарт серии GeForce GTX 670.
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