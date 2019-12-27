Пример Samsung с выводом на рынок смартфона Galaxy Fold показывает, что говорить о массовом распространении мобильных устройств со складным монолитным дисплеем пока рано. В сегменте ноутбуков и планшетов подобные концепции вынашивались разработчиками давно, поскольку их пользователи в большей степени зависят от площади дисплея. Заменяющая клавиатурный блок часть дисплея в случае необходимости могла превращаться в сенсорную клавиатуру. Сайт DigiTimes сообщает, что первоначально Intel рассчитывала показать на январской выставке CES 2020 прототип ноутбука со складным 17-дюймовым дисплеем, но пока отказалась от этой идеи из-за возникших технических сложностей.

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Источник изображения: DigiTimes

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Главной проблемой на пути коммерциализации подобных устройств, по словам источника, может стать ограниченность поставок гибких дисплеев подобного типоразмера, а также «сырость» программной поддержки со стороны операционной системы. Продвигать подобные ноутбуки Intel возьмётся с середины следующего года, когда указанные проблемы уже могут быть решены.