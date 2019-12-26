Процессоры Intel Lakefield прошли сертификацию PCI Express 3.0
Августовская документация Intel гласила, что серийное производство 10-нм процессоров Lakefield с пространственной компоновкой Foveros и высокой степенью интеграции должно стартовать к концу текущего года, но в декабрьской презентации об итогах периода данные процессоры не относятся к числу серийно поставляемых 10-нм продуктов. Как бы то ни было, процессоры Lakefield прошли сертификацию PCI-SIG в начале ноября этого года, они гарантируют поддержку интерфейса PCI Express 3.0.
реклама
рекламаНедавно представители Intel дали понять, что процессоры Lakefield будут выпускаться по новому поколению 10-нм техпроцесса, и появятся они в самом начале следующего года. Уже в конце 2020 года могут быть представлены обновлённые процессоры Lakefield Refresh. Будут ли они поддерживать PCI Express 4.0, с уверенностью сказать сложно, но их сородичам семейства Tiger Lake такая особенность приписывается.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила