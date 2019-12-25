Современные ноутбуки обычно располагают компоненты системы охлаждения в отсеке под клавиатурой, непосредственно над центральным процессором и графическим – при наличии последнего. Сайт DigiTimes утверждает, что следующим шагом по развитию инициативы Project Athena компания Intel избрала создание систем охлаждения для ноутбуков новой компоновки.

реклама

Источник изображения: Gamers Nexus

реклама

Испарительные камеры, которые давно применяются в видеокартах (на фото выше), ноутбуках и смартфонах, останутся на месте, но тепло будет отводиться через шарниры специальной конструкции к крышке ноутбука, в которую интегрирован дисплей. С внутренней стороны крышки расположится графитовый лист, который будет способствовать более равномерному отводу тепла. Это позволит создавать ноутбуки без вентиляторов в системе охлаждения, хотя до конца неясно, как такие компоновочные изменения повлияют на толщину крышек.

Пока шарниры с подведёнными к ним испарительными камерами позволяют раскрывать крышку на угол до 180 градусов, поэтому новый тип системы охлаждения нельзя применять в трансформируемых устройствах, раскрывающихся на 360 градусов. Производители шарниров, однако, уже готовы устранить это ограничение в ближайшее время.