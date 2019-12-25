По словам представителей Sony, возможности встроенных в смартфоны камер стали одним из определяющих факторов при выборе этих устройств покупателем, и данную тенденцию уже нельзя игнорировать. По информации Bloomberg, компания не справляется со спросом на датчики камер для смартфонов, который в последние месяцы неуклонно растёт. Флагманские модели смартфонов стали обзаводиться тремя или четырьмя камерами различного назначения, а Sony контролирует 51% этого рынка в показателях выручки. К 2025 фискальному году компания рассчитывает занять не менее 60% рынка датчиков для камер смартфонов. Выручка полупроводникового подразделения Sony сейчас на 86% зависит от реализации датчиков для камер, а прибыль постоянно растёт. Больше Sony сейчас зарабатывает только на игровых консолях PlayStation.

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Источник изображения: Sony

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Экспансия бизнеса требует серьёзных вложений. Величину капитальных затрат Sony в этом году удвоила, а всего за три года она планирует потратить на производство датчиков для камер $6,4 млрд. К марту 2021 года будет построен новый завод в Нагасаки. Количество ежемесячно выпускаемых кремниевых пластин удастся увеличить с 109 000 до 138 000 штук. Текущих производственных возможностей Sony уже не хватает для удовлетворения спроса, даже несмотря на круглосуточную работу профильных предприятий.

Sony поместила образец ПЗС-матрицы на надгробии её изобретателя Кадзуо Ивамы (Kazuo Iwama) в знак признания его заслуг перед компанией. Останавливаться на достигнутом специалисты Sony не собираются, и сейчас готовятся наладить серийное производство камер для смартфонов стереоскопического типа, которые работают по принципу лазерного дальномера, точно определяя расстояние до различных предметов. Технология позволяет не только сохранять снимки с «динамической фокусировкой», но и применять данные о глубине сцены в играх и приложениях дополненной реальности, а также распознавать жесты и лица.