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AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5.5 ГГц обновил рекорд Geekbench3 Multi Core

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Американский энтузиаст Splave в очередной раз задействовал материнскую плату ASRock X570 Aqua для разгона процессора AMD Ryzen 9 3950X, но предсказуемо отказался от штатного водоблока, поскольку на процессор был установлен резервуар для жидкого азота, и разделял их термоинтерфейс Thermal Grizzly Kryonaut. Блок питания Enermax мощностью 1250 Вт обеспечивал систему необходимым количеством электроэнергии.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Процессор удалось разогнать до 5500 МГц при активности всех 16 ядер и 32 потоков. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в Geekbench3 Multi Core среди процессоров с шестнадцатью ядрами, результат составил 101 930 баллов.

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Теги

экстремальный разгон asrock ryzen 9 3950x geekbench 4
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