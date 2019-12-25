AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5.5 ГГц обновил рекорд Geekbench3 Multi Core
Американский энтузиаст Splave в очередной раз задействовал материнскую плату ASRock X570 Aqua для разгона процессора AMD Ryzen 9 3950X, но предсказуемо отказался от штатного водоблока, поскольку на процессор был установлен резервуар для жидкого азота, и разделял их термоинтерфейс Thermal Grizzly Kryonaut. Блок питания Enermax мощностью 1250 Вт обеспечивал систему необходимым количеством электроэнергии.
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рекламаПроцессор удалось разогнать до 5500 МГц при активности всех 16 ядер и 32 потоков. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в Geekbench3 Multi Core среди процессоров с шестнадцатью ядрами, результат составил 101 930 баллов.
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