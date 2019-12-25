Western Digital стала на шаг ближе к серийным поставкам жёстких дисков объёмом 20 Тбайт
Весь декабрь представители Western Digital Corporation рассказывали инвесторам о том, что компания начнёт поставки образцов жёстких дисков объёмом 18 Тбайт и 20 Тбайт ключевым клиентам, и условный момент настал 20 декабря. Более десяти клиентов получили возможность испытать новинки в своих системах, включая компанию Dropbox.
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рекламаКак уже отмечалось, накопители этой серии используют вариацию технологии MAMR для увеличения плотности записи информации, и если модель объёмом 18 Тбайт довольствуется традиционной структурой магнитных пластин, то вариант на 20 Тбайт уже переходит на «черепичную» (SMR). Обе серии жёстких дисков сочетают девять магнитных пластин с гелиевой средой, а также используют усовершенствованные актуаторы. Диски увеличенной ёмкости позволяют клиентам использовать в хранилищах на 22% меньше стоек по сравнению с вариантом на базе дисков объёмом 14 Тбайт, а совокупная стоимость владения снижается на 11%. Серийные поставки новинок начнутся в следующем полугодии.
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