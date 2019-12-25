Gigabyte засветила названия материнских плат на базе чипсетов Intel серии 4хх
Пока одни источники спорят о сроках анонса 14-нм процессоров Intel Comet Lake-S и материнских плат с разъёмом LGA 1200, которые смогут их приютить, производители комплектующих продолжают сертифицировать их в таможенных органах ЕАЭС. Компания Gigabyte Technology уже зарегистрировала ряд материнских плат на базе чипсетов Intel H470, W480, B450 и Z490.
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рекламаСудя по обозначению материнской платы W480 Designare ECC, она ориентирована на сегмент рабочих станций. Вполне вероятно, что предусмотрена поддержка памяти с функцией ECC. Название платы Z490 Aorus Master WaterForce выдаёт наличие штатного водоблока в системе охлаждения.
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Смогут ли партнёры Intel открыто демонстрировать платы с разъёмом LGA 1200 на январской выставке CES 2020, мы узнаем через пару недель.
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