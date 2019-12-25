Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Gigabyte засветила названия материнских плат на базе чипсетов Intel серии 4хх

+
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
<b>15Tb SSD</b> Micron уже в продаже, норм размеры и цена
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Пока одни источники спорят о сроках анонса 14-нм процессоров Intel Comet Lake-S и материнских плат с разъёмом LGA 1200, которые смогут их приютить, производители комплектующих продолжают сертифицировать их в таможенных органах ЕАЭС. Компания Gigabyte Technology уже зарегистрировала ряд материнских плат на базе чипсетов Intel H470, W480, B450 и Z490.

реклама

Источник изображения: ЕЭК

реклама

Судя по обозначению материнской платы W480 Designare ECC, она ориентирована на сегмент рабочих станций. Вполне вероятно, что предусмотрена поддержка памяти с функцией ECC. Название платы Z490 Aorus Master WaterForce выдаёт наличие штатного водоблока в системе охлаждения.

реклама

Источник изображения: ЕЭК

Смогут ли партнёры Intel открыто демонстрировать платы с разъёмом LGA 1200 на январской выставке CES 2020, мы узнаем через пару недель.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel материнские платы gigabyte comet lake-s lga 1200
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Gigabyte засветила названия материнских плат на базе чипсетов Intel серии 4хх
+
Сотрудник канадского представительства AMD решил провести розыгрыш сувениров среди соотечественников
4
Сортируя компоненты по типу техпроцесса, AMD иногда путается
7
Intel напомнила о втором серийно поставляемом 10-нм продукте
4
Intel Core i9-9900KS на частоте 7374 МГц взял серебро в Geekbench4
1
Трио Radeon R9 290X обновило рекорд 3DMark05
1

Интересные материалы

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 70
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 102
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 50
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
11 декабря 2019 22
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 67
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Успехи блогеров октябрь-ноябрь 2019
178
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
7
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Доработка корпуса Be quiet Dark Base 900
49
Использование песочницы Windows 10 для безопасного и приватного серфинга в интернете
10
Обзор корпуса AeroCool Shard
12
Топ-10 смартфонов 2019 года до 200 евро с AliExpress
2
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
16
Изучаем все за и против покупки нового компьютера в конце 2019 года
16
Топ-5 смартфонов BBK Electronics (OnePlus / vivo / OPPO) 2019 года с AliExpress
+
Топ самых инновационных смартфонов 2019 года
+

Сейчас обсуждают

KuZmichRU
06:49
Смеетесь? Там отсебятины немеряно. Берите первоисточник, а не вики. Сапковского перечитывал раз пять, наверное, вчера в очередной взялся (как раз сериал досмотрел) - расхождений куча.
Шоураннер сериала Ведьмак заявила, что второй сезон будет гораздо насыщеннее первого
Дмитрий Николаев
06:33
это сделали чтобы продать остатки RX580 и RX590
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
Алексей Кутерев
06:29
Не будет. Это же китайская вражеская разработка. Ждём ответ от яблока - то же самое, но в лгбт цветах и в 5-10 раз дороже.
В Китае создан новый тип SIM-карт с большим запасом памяти
DOpFzit
06:28
геймерская машина это играть в текущие игры на высоких настройках. чем фулhd не поиграть на 1650 super ? очень даже поиграть и можно уложить даже в меньшую сумму денег за 400 баксов на хеоне с хорошим...
Изучаем все за и против покупки нового компьютера в конце 2019 года
1injener
06:27
Топ прошлого года, это 9700K и 9900K.
Изучаем все за и против покупки нового компьютера в конце 2019 года
Dart-s
06:27
там даже хуже: постоянные циклы расширение-сжатие от нагрева.
Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров
Dart-s
06:26
учи матчасть чудачек!
Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров
Dart-s
06:24
что ты тут трешься? вали на сайт домохозяев!
Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров
Алексей Кутерев
06:23
Все когда-то начинали.
AData выходит на рынок компьютерной техники для геймеров
Dart-s
06:23
чертов штеуд!
Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем