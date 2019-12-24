Сотрудник канадского представительства AMD решил провести розыгрыш сувениров среди соотечественников
В честь праздника или вывода на рынок нового продукта многие компании устраивают розыгрыши призов, но все подобные акции обычно финансируются из маркетингового бюджета корпорации. Уникальным случаем можно назвать розыгрыш сувенирной продукции с логотипом AMD, организованный одним из участников Reddit по собственной инициативе. Кевин, который выступил в качестве организатора, работает в канадском представительстве AMD и связан с разработкой драйверов.
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рекламаНе желая тратиться на международную пересылку и оформление таможенных документов, Кевин ограничил территорию проживания участников розыгрыша Канадой. Тем более, по его словам, что организуемые компаниями розыгрыши материальных ценностей обычно обходят вниманием эту страну, и это своего рода компенсация. В подарочный комплект вошла футболка размера M, носки с логотипом AMD для обладателя ног размером от 40-го до 42-го. Кроме того, в фирменной сумке можно будет найти ещё много всякой менее полезной атрибутики.
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