Когда AMD начала выводить на рынок процессоры, использующие многокристальную компоновку, у обывателей возникло сразу две сложности. Во-первых, они долго не могли смириться с использованием термина «чиплет». Во-вторых, процессоры Ryzen 3000 использовали 12-нм центральный кристалл, а процессорам EPYC и Ryzen Threadripper достался 14-нм кристалл с логикой ввода-вывода, и это невольно вызывало путаницу на первых этапах. Более того, изучение августовской презентации (PDF) AMD позволяет понять, что она сама первое время «путалась в показаниях».

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Источник изображения: AMD

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Оба кристалла с логикой ввода-вывода отнесены к 12-нм техпроцессу, хотя в действительности компонент процессоров EPYC выпускается по 14-нм технологии. Это подтверждается множественными упоминаниями о нём в других документах AMD.

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Источник изображения: AMD

Заодно подтверждается унификация кристалла логики ввода-вывода процессоров Ryzen 3000 и чипсета AMD X570. Как видите, его площадь не превышает 125 кв.мм, а 14-нм кристалл в центре процессоров EPYC занимает все 416 кв.мм. Кроме того, у него в четыре раза больше транзисторов.