Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сортируя компоненты по типу техпроцесса, AMD иногда путается

+
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Core i9 10900X - цена упала в ДВА раза, а за последние дни еще

Когда AMD начала выводить на рынок процессоры, использующие многокристальную компоновку, у обывателей возникло сразу две сложности. Во-первых, они долго не могли смириться с использованием термина «чиплет». Во-вторых, процессоры Ryzen 3000 использовали 12-нм центральный кристалл, а процессорам EPYC и Ryzen Threadripper достался 14-нм кристалл с логикой ввода-вывода, и это невольно вызывало путаницу на первых этапах. Более того, изучение августовской презентации (PDF) AMD позволяет понять, что она сама первое время «путалась в показаниях».

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Оба кристалла с логикой ввода-вывода отнесены к 12-нм техпроцессу, хотя в действительности компонент процессоров EPYC выпускается по 14-нм технологии. Это подтверждается множественными упоминаниями о нём в других документах AMD.

реклама

Источник изображения: AMD

Заодно подтверждается унификация кристалла логики ввода-вывода процессоров Ryzen 3000 и чипсета AMD X570. Как видите, его площадь не превышает 125 кв.мм, а 14-нм кристалл в центре процессоров EPYC занимает все 416 кв.мм. Кроме того, у него в четыре раза больше транзисторов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd epyc matisse ryzen 3000
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сортируя компоненты по типу техпроцесса, AMD иногда путается
+
Intel напомнила о втором серийно поставляемом 10-нм продукте
+
Intel Core i9-9900KS на частоте 7374 МГц взял серебро в Geekbench4
+
Трио Radeon R9 290X обновило рекорд 3DMark05
1
Успех AMD в игровом сегменте толкает курс акций вверх
3
Intel назначила нового руководителя маркетинга на направлении дискретной графики
7

Интересные материалы

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 70
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 101
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
11 декабря 2019 22
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 49
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 67
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 54

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Успехи блогеров октябрь-ноябрь 2019
157
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
7
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Доработка корпуса Be quiet Dark Base 900
33
Прощаемся с Windows Phone и вспоминаем её вклад в мир смартфонов
16
Топ-10 смартфонов 2019 года до 150 евро на AliExpress
2
Использование песочницы Windows 10 для безопасного и приватного серфинга в интернете
6
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
14
Топ-10 смартфонов 2019 года до 200 евро с AliExpress
1
Обзор корпуса AeroCool Shard
4

Сейчас обсуждают

«HASH»
12:29
"Не стоит навязывать его людям" и Microsoft, это две весЧи которые никак не связаны.
Microsoft отказалась ещё от одного продукта – голосовой помощник Cortana отключён
Тилька Шмидт
12:29
Б_лять опять дичь) зачем вы везде это стекло суете? Зачем морду корпуса заглушаете и туда же ставите вентиляторы? Корпус первым делом должен быть продуман с точки зрения грамотного охлаждения железа а...
Обзор корпуса AeroCool Shard
cide
12:29
после 10 венды любое говно достойным покажеца
Китай массово переходит на собственную ОС Unity, отказываясь от Windows 10 от Microsoft
Роман Кузько
12:28
Дальше будет городская локация с большим числом нпс. И там тишка захлебнется
Производительности GeForce RTX 2080 Ti не хватает для комфортного прохождения Detroit Become Human в разрешении 4K
Александр Савушкин
12:28
Эта Ос не революция и не имеет даже таких основ, это субпродукт для определённого круга использования. И общество это не примет, Линукс, Убунта тому подтверждение. Майкрософт в этой области не просто ...
Китай массово переходит на собственную ОС Unity, отказываясь от Windows 10 от Microsoft
gw
12:27
Это интерактивное кино где 99% времени у вас вялая ходьба или вообще статичная камера, кому там может быть не комфортно 50 фпс, даже не представляю. Я уж молчу про то, что если воткнуть лок на 30 фпс,...
Производительности GeForce RTX 2080 Ti не хватает для комфортного прохождения Detroit Become Human в разрешении 4K
Роман Садоков
12:26
хз, у меня тариф подешевел, и телега работает толька нафиг она сдалась
YouTube и Яндекс.Видео снова находятся на грани блокировки - на этот раз ситуация гораздо серьёзнее
Анвар Мухаметзянов
12:26
Верно глаголите, сударь. Имею в своей практике опыт таких вот доработок - работает просто блестяще! Особенно если материнка поддерживает AHCI. А "маргиналы" в данном ключе те, кто привык чуть ли не к ...
SSD против традиционных жёстких дисков – стоят ли 10 секунд ожидания загрузки игры 5-кратной переплаты - techspot
Сергей Сидоренко
12:26
Перехват информации и противодействие обрушению рунета это два пункта одного закона, почитайте внимательнее...
В России прошли первые учения по изоляции Рунета
rebel-1
12:26
В номинале. В турбо режиме или разгоне все 6ГГц будут. Ничточтоамд!!!
10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core 10-го поколения продемонстрировал свои возможности в 3DMark 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем