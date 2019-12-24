Компания Intel так долго шла к началу массовых поставок 10-нм продукции, что после выхода на рынок мобильных процессоров Ice Lake закрепила за ними статус главного продукта соответствующего типа. Между тем, она до этого уже поставляла 10-нм процессоры Cannon Lake, но в очень скромных количествах, а потому не постыдилась быстро предать забвению своих «10-нм первенцев». Но даже без учёта этого досадного инцидента, процессоры Ice Lake не могут считаться единственным 10-нм продуктом, который в этом году начал отгружаться в массовом порядке. В своей брошюре, посвящённой подведению итогов уходящего года, Intel напомнила о существовании программируемых матриц Agilex, которые тоже выпускаются серийно по 10-нм технологии.

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Источник изображения: Intel

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Попутно Intel взяла на себя обязательства поддерживать «закон Мура» переходом на новый техпроцесс раз в два года. В конце 2021 года будет освоен серийный выпуск 7-нм продуктов, а разработка 5-нм технологии уже началась. Интересно, что Intel по-прежнему считает одним из следствий перехода на новый техпроцесс снижение себестоимости продукции.

Отдельно упоминаются кремниевая подложка EMIB и пространственная компоновка Foveros – эти технологические приёмы позволят Intel поддерживать действие «закона Мура» в ближайшие годы. Главный технолог Intel Майк Мэйберри (Mike Mayberry) на одном из своих выступлений заявил, что «закон Мура прекратит своё действие только тогда, когда у нас закончатся идеи, а у нас их ещё полно».