G.Skill предлагает комплекты памяти DDR4-3200 увеличенного объёма с задержками 14-18-18-38
Ценителей модулей памяти с низкими задержками марка G.Skill недавно порадовала выходом наборов памяти типа DDR4-3200 с задержками 14-18-18-38, состоящих из планок памяти объёмом по 32 Гбайт. В одном наборе может быть от двух до восьми таких модулей памяти, они предлагаются в сериях Trident Z RGB, Trident Z Royal, Trident Z Neo. Отмечаются, что планки памяти используют 16-гигабитные микросхемы DDR4. Эта память уже прошла проверку на совместимость с процессорами Intel Cascade Lake-X и набором системной логики Intel X299, а также сопутствующими материнскими платами.
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рекламаАналогичные наборы памяти можно использовать и с материнскими платами на основе чипсета AMD X570, а также центральными процессорами AMD Ryzen Threadripper или Ryzen третьего поколения. Комплекты памяти поддерживают расширения XMP 2.0, а в продажу по всему миру они поступят в следующем квартале.
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