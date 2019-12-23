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Apple интересуется сегментом телекоммуникационных спутников

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О насыщении рынка смартфонов эксперты разных рангов говорят уже давно, поэтому многие компании интересуются возможностью привлечения новых клиентов через развитие спутникового интернета – глобальная сеть в этом случае охватит даже самые удалённые регионы планеты, где наземная телекоммуникационная инфраструктура попросту отсутствует. Как сообщает CNBC со ссылкой на Bloomberg News, в недрах Apple началась активность по изучению возможности разработки технологий прямой связи клиентских устройств со спутниками. В какую деятельность затем выльются эксперименты, пока не совсем ясно, но источник отмечает, что глава компании Тим Кук (Tim Cook) уже выразил личную заинтересованность в проекте.

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Источник изображения: AKKet

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В штат Apple уже перешли некоторые ключевые специалисты по технологиям спутниковой связи, включая бывшего главу космической программы Alphabet (Google). Интерес к развитию группировки суборбитальных спутников связи в той или иной степени проявляют Facebook, SpaceX и Amazon. По прогнозам экспертов, рынок подобных услуг будет стремительно развиваться в ближайшие годы, поэтому закономерно, что крупные компании хотят закрепиться на нём заранее.

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