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После сделки с Apple около 450 специалистов Intel в Германии потеряют работу

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Следует напомнить читателю, что бизнес по разработке модемов Intel в своё время унаследовала от Infineon, и профильные специалисты трудились преимущественно в Германии. Теперь, когда этот вид деятельности Intel уступает Apple за символический $1 млрд, подразделениям в Германии предстоит определить свою дальнейшую судьбу в соответствии с пожеланиями второй из компаний. Как отмечает Heise, избранным специалистам в Нюремберге и Дуйсбурге предложен переезд в Мюнхен, где Apple сосредоточит свои операции, связанные с разработкой модемов.

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Источник изображения: Intel

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Около 70% персонала, однако, будет вынуждено искать другую работу. Кого-то не устраивает идея переезда, чьи-то услуги не были востребованы Apple. По словам немецкого издания, до 450 специалистов в разработке компонентов для систем связи должны будут сменить место работы. Intel подчёркивает, что снабжает их всеми необходимыми компенсационными выплатами, а также оказывает посильную помощь в дальнейшем трудоустройстве. Более того, решение о закрытии подразделений в этих двух городах было принято после обсуждения с профсоюзами. Фактически, основную часть специалистов уволили ещё в конце ноября.

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