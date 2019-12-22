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Radeon RX 5600 XT будет использовать усечённую версию Navi 10

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Наличие у большинства заявленных на сертификацию видеокарт AMD Radeon RX 5600 XT шести гигабайт памяти давно способствовало появлению гипотезы об использовании урезанной версии графического процессора Navi 10 для выпуска таких видеокарт, и теперь она находит своё подтверждение на страницах немецкого ресурса Igor’s LAB. Игорь Валлосек (Igor Wallossek) – достаточно авторитетный источник, чтобы доверять подобной информации. Тем более, что получена она от производителей видеокарт.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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У подобного решения AMD есть сразу несколько плюсов. Во-первых, унификация с дизайном печатных плат Radeon RX 5700 позволит партнёрам AMD быстрее подготовить видеокарты Radeon RX 5600 XT к производству. Во-вторых, для Radeon RX 5600 XT можно будет использовать частично дефектные кристаллы Navi 10. Шина памяти будет урезана с 256 до 192 разрядов, количество потоковых процессоров уменьшится до 1920 штук, блоков текстуризации – до 120 штук, блоков растеризации – до 48 штук.

По сути, Radeon RX 5600 XT будет повторять возможности Radeon RX 5700 XT на 75%. Это позволит компенсировать отсутствие Radeon RX Vega 56 в производственной программе партнёров AMD. Единственной очевидной проблемой январской новинки станет не слишком очевидная взаимосвязь между наличием 6 Гбайт памяти и уровнем быстродействия. Не каждый покупатель сможет вовремя разглядеть 192-разрядную шину в списке характеристик, а потому кто-то предпочтёт выбрать Radeon RX 5500 XT, который доступен с 8 Гбайт памяти.

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