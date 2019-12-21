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Radeon RX 5600 XT: марка PowerColor делает ставку на 6 Гбайт

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Старт начала продаж Radeon RX 5600 XT уже близок, если судить по активности производителей видеокарт на страницах портала ЕЭК. Сперва соответствующие видеокарты заявили Asus и ASRock, позже это сделала Gigabyte, а теперь пришла пора раскрыть ассортимент соответствующих продуктов марки PowerColor. Поскольку это один из ближайших партнёров AMD, то и ассортимент модификаций Radeon RX 5600 XT получился внушительным.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Что характерно, по маркировке не прослеживаются видеокарты с 8 Гбайт памяти, как это случалось с некоторыми другими производителями. Все версии Radeon RX 5600 XT в исполнении корпорации TUL, заявленные к ввозу на территорию стран ЕАЭС, оснащаются 6 Гбайт памяти типа GDDR6. Некоторые модели будут работать на повышенных частотах, наверняка предусмотрено разнообразие по дизайну используемых систем охлаждения.

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