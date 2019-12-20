Прощание с легендой: The Inquirer прекращает свою работу
Британский таблоид The Inquirer начал свою деятельность в 2001 году, и смог быстро стать одним из главных источников новостей из мира компьютерных технологий. Из этого «гнезда» позже вылетели такие одиозные фигуры, как Фуад Абазович (Fuad Abazovic) и Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), основавшие собственные информационные ресурсы аналогичного толка: Fudzilla и SemiAccurate, соответственно. В текущем десятилетии ресурс сменил издателя, штат авторов серьёзно обновился, а основатель Майк Маги (Mike Magee) даже какое-то время работал на своего бывшего подчинённого в качестве штатного автора Fudzilla.
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рекламаВ первой половине прошлого десятилетия случалось, что британские коллеги публиковали ссылки на наши новости: в архиве ресурса нашлась пара примеров. И вот, теперь на страницах легендарного таблоида появляется сообщение о предстоящем завершении работы данного информационного ресурса. Принятое издателем решение подразумевает, что последние публикации на его страницах появятся в ближайший четверг, а сам сайт будет доступен до конца марта будущего года. Коллектив авторов, понятное дело, найдёт новую работу, но само имя The Inquirer канет в вечность…
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