Британский таблоид The Inquirer начал свою деятельность в 2001 году, и смог быстро стать одним из главных источников новостей из мира компьютерных технологий. Из этого «гнезда» позже вылетели такие одиозные фигуры, как Фуад Абазович (Fuad Abazovic) и Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), основавшие собственные информационные ресурсы аналогичного толка: Fudzilla и SemiAccurate, соответственно. В текущем десятилетии ресурс сменил издателя, штат авторов серьёзно обновился, а основатель Майк Маги (Mike Magee) даже какое-то время работал на своего бывшего подчинённого в качестве штатного автора Fudzilla.

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Источник изображения: The Inquirer

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