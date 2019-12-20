В серверном сегменте Intel ожидают сплошные задержки анонсов
Корпорации Intel недавно уже пришлось опровергать распространяемые ресурсом SemiAccurate слухи о задержке анонса 10-нм процессоров Ice Lake-SP в серверном сегменте до 2021 года, но основатель сайта продолжает придерживаться упаднических взглядов на будущее Intel в серверном сегменте, если опираться на транскрипцию его переписки с представителями Susquehanna на страницах Reddit.
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рекламаНапомним, что первоначально Intel планировала представить 14-нм процессоры Cooper Lake-SP и 10-нм процессоры Ice Lake-SP в первой половине 2020 года, но позже призналась, что последние задержатся до третьего квартала. По некоторым оценкам, это позволило компании увеличить количество доступных покупателям Ice Lake-SP процессорных ядер.
Теперь указанный выше источник утверждает, что график анонса серверных процессоров Intel сместился ещё сильнее. Во-первых, даже анонс 14-нм процессоров Cooper Lake сдвинут на второе полугодие. Во-вторых, 10-нм процессоры Ice Lake-SP выйдут не ранее 2021 года. Поставки инженерных образцов начнутся только в октябре 2020 года, а массовое производство будет запущено месяцем позже, чтобы сформировать достаточный запас к началу продаж в 2021 году.
рекламаПроцессоры Sapphire Rapids, которые должны были появиться в первой половине 2021 года, теперь могут задержаться до 2022 года. Они будут выпускаться по 10-нм технологии соответствующего поколения. Первыми 7-нм серверными процессорами должны стать Granite Rapids, они ожидались к анонсу в 2021 году, но Чарли считает, что в реальности они не появятся ранее 2023 года. Кроме того, известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller), на плодах труда которого AMD взрастила успех своих процессоров Ryzen, в случае с серверными процессорами Intel успел приложить руку только к процессорам Granite Rapids. Полностью созданная под его руководством процессорная архитектура Intel появится не ранее 2025 года, по оценкам источника.
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