Раджа Кодури (Raja Koduri) и Джим Келлер (Jim Keller) являются самыми яркими примерами кадровой миграции из AMD в Intel, но их фигурами дело не ограничивается. Как сообщает издание CRN, недавно на работу в Intel была принята Масума Бхаивала (Masooma Bhaiwala), которая работала в AMD с 2004 года, и руководила разработками преимущественно гибридных процессоров – например, APU семейства Trinity являются её детищем, равно как и три «заказных» процессора для игровых консолей. В общей сложности, Масума имеет 27-летний опыт руководства разработкой различных процессоров, до AMD она успела поработать в DEC и Sun Microsystems.

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Источник изображения: CRN

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Переход Масумы на работу в Intel подтверждается не только её комментарием в социальной сети LinkedIn, но и заявлениями представителей компании. По словам последних, Бхаивала будет работать в должности вице-президента по дискретным графическим процессорам. Общее руководство процессом разработки дискретных графических решений станет одной из её должностных обязанностей. Будут охвачены не только клиентские, но и серверные графические процессоры. К работе в Intel Масума приступила с декабря текущего года.