Новый год с XIDU: скидки до 35% в официальном магазине и на AliExpress
Если вы пропустили период скидок в конце прошлого месяца, не стоит переживать, поскольку многие компании уже вновь скинули цены на свои товары в преддверии Нового года. Одним из таких производителей является XIDU. Компания из Китая проводит распродажу, в рамках которой стоимость её гаджетов будет снижена. Размер скидки на некоторые товары составляет 35%. Воспользоваться специальным предложением можно вплоть до последнего дня текущего года.
Одна из моделей, которую можно приобрести по акционное цене – планшетный компьютер XIDU PhilPad. Гаджет создан для тех, кому нужна неплохая производительность в паре с высоким уровнем мобильности. Планшет поддерживает подключение внешней клавиатуры, что позволяет быстро превратить его в удобный инструмент для набора текста.
PhilPad оснащён 13,3-дюймовым IPS экраном с разрешением Quad HD. Матрица имеет пропорции 16 к 9. Вычислительным центром планшета выступает четырёхъядерный процессор Intel Atom x7-E3950 с пиковой частотой 2 ГГц. Чип дополнен 6 ГБ оперативки типа DDR3. Устройство имеет слот под карту памяти максимальной вместимостью 256 ГБ, а с завода оно поставляется с установленным твердотельным накопителем ёмкостью 128 ГБ.
Планшетный компьютер также может похвастаться поддержкой ввода с помощью электронного пера. Работает PhilPad на базе программного обеспечения Windows 10 Home. В конфигурацию модели вошли два динамика, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, адаптеры Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5, а также основная камера на 5 Мп и фронтальная на 2 Мп.
Вторая не менее интересная модель – ноутбук PhilBook Max. Это трансформер с поддержкой сенсорного ввода, который можно использовать в режиме планшетного компьютера, откинув крышку назад на 360 градусов.
Лэптоп имеет 14,1” LCD дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Сердцем устройства стал процессор Intel с тактовой частотой 2,5 ГГц, который трудится в связке с 8 ГБ ОЗУ типа DDR3. Под ОС Windows 10 и данные пользователя предусмотрен SSD-накопитель, объём которого составляет 128 ГБ.
PhilBook Max имеет слот под microSD, разъём для наушников, Mini HDMI и два порта USB 3.0. Время автономной работы ноутбука на одном полном заряде составляет примерно 5 часов. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой и 2-мегапиксельную веб-камеру для видеосвязи.
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