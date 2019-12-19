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Новый год с XIDU: скидки до 35% в официальном магазине и на AliExpress

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Если вы пропустили период скидок в конце прошлого месяца, не стоит переживать, поскольку многие компании уже вновь скинули цены на свои товары в преддверии Нового года. Одним из таких производителей является XIDU. Компания из Китая проводит распродажу, в рамках которой стоимость её гаджетов будет снижена. Размер скидки на некоторые товары составляет 35%. Воспользоваться специальным предложением можно вплоть до последнего дня текущего года.



Одна из моделей, которую можно приобрести по акционное цене – планшетный компьютер XIDU PhilPad. Гаджет создан для тех, кому нужна неплохая производительность в паре с высоким уровнем мобильности. Планшет поддерживает подключение внешней клавиатуры, что позволяет быстро превратить его в удобный инструмент для набора текста.

PhilPad оснащён 13,3-дюймовым IPS экраном с разрешением Quad HD. Матрица имеет пропорции 16 к 9. Вычислительным центром планшета выступает четырёхъядерный процессор Intel Atom x7-E3950 с пиковой частотой 2 ГГц. Чип дополнен 6 ГБ оперативки типа DDR3. Устройство имеет слот под карту памяти максимальной вместимостью 256 ГБ, а с завода оно поставляется с установленным твердотельным накопителем ёмкостью 128 ГБ.



Планшетный компьютер также может похвастаться поддержкой ввода с помощью электронного пера. Работает PhilPad на базе программного обеспечения Windows 10 Home. В конфигурацию модели вошли два динамика, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, адаптеры Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5, а также основная камера на 5 Мп и фронтальная на 2 Мп.

Вторая не менее интересная модель – ноутбук PhilBook Max. Это трансформер с поддержкой сенсорного ввода, который можно использовать в режиме планшетного компьютера, откинув крышку назад на 360 градусов.



Лэптоп имеет 14,1” LCD дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Сердцем устройства стал процессор Intel с тактовой частотой 2,5 ГГц, который трудится в связке с 8 ГБ ОЗУ типа DDR3. Под ОС Windows 10 и данные пользователя предусмотрен SSD-накопитель, объём которого составляет 128 ГБ.

PhilBook Max имеет слот под microSD, разъём для наушников, Mini HDMI и два порта USB 3.0. Время автономной работы ноутбука на одном полном заряде составляет примерно 5 часов. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой и 2-мегапиксельную веб-камеру для видеосвязи.

Если вас интересует больше товаров XIDU, которые доступны со скидкой до 35%, можете посетить официальный сайт производителя и его магазин на AliExpress.
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Твоя мамка
21:28
Говно стирают с лица
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nirotub
21:27
Дали купон на 650 руб., а купить нечего. RDR2 на первой распродаже забрал. Ну ладно, купон до мая работать будет. В апреле киберпанк выходит, на его и использую.
В Epic Games Store началась зимняя распродажа с ежедневной бесплатной раздачей игр
Твоя мамка
21:27
Недавно продал за 15к, а два года назад брал за 17
Видеокарта RX 5500 XT работает на 20-70% быстрее на дорогих материнских платах с поддержкой PCI-E 4.0 - pcgameshardware
Пузо
21:25
Так и придётся в винду перезагружаться. Это сладкое слово - халява )))
В Epic Games Store началась зимняя распродажа с ежедневной бесплатной раздачей игр
Ezh
21:20
Гут! Ещё "23-й". В числительных только одна буква ставится. http://new.gramota.ru/spravka/letters/87-rubric-99
Ракетоноситель «Союз» успешно вывел на орбиту европейский телескоп CHEOPS
YURKA1205
21:19
а где вы видите 4 гб на графике? упоролись чтоли?
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
Grotlon
21:16
По-моему очевидно, что это фейк. В Full HD быть не может такой разницы в производительности между двумя версиями RX 5500.
Видеокарта RX 5500 XT работает на 20-70% быстрее на дорогих материнских платах с поддержкой PCI-E 4.0 - pcgameshardware
LoL
21:16
Сколько стоил ой3 7700к два года назад?))
Видеокарта RX 5500 XT работает на 20-70% быстрее на дорогих материнских платах с поддержкой PCI-E 4.0 - pcgameshardware
Пузо
21:14
Ничем не убедительна. Мне думается что это получилось по банальным соображениям экономии на разработке - взяли готовую блок-схему 5700, количественно порезали уже отработанные блоки до состояния приме...
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
Ilya Chesnokov
21:13
Ага, знаем мы эту российскую технику, логотип переклеят и все.
Перепись населения России будет вестись на отечественных планшетах
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