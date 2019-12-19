О намерениях ASRock и ASUS представить видеокарты Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600 мы узнали из таможенной базы данных ЕЭК, поэтому появление там новых упоминаний об аналогичных продуктах другой марки было вполне ожидаемым. По крайней мере, сейчас этот открытый источник позволяет изучить ассортимент видеокарт Radeon RX 5600 XT в исполнении Gigabyte Technology.

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Источник изображения: ЕЭК

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Примечательно, что Gigabyte не регистрирует в этой базе версии Radeon RX 5600 XT с 8 Гбайт памяти, упоминая только о версии с 6 Гбайт памяти типа GDDR6, да и доказательств существования Radeon RX 5600 не добавляет. Зато можно убедиться, что компания выпустит не менее девяти моделей Radeon RX 5600 XT, которые будут различаться тактовыми частотами и системой охлаждения, хотя отдельные версии будут похожи между собой.