Недавно старший вице-президент AMD заявил, что переход на 7-нм технологию силами TSMC осуществляется быстрее и успешнее, чем ожидала первая из компаний, а о превосходстве над Intel в сфере литографии она вообще никогда не помышляла. Следующий этап экспансии 7-нм продуктов – это выход в следующем квартале мобильных гибридных процессоров AMD и видеокарт серии Radeon RX 5600 XT. Эксперты Susquehanna считают нужным заявить, что уверенные темпы экспансии 7-нм продуктов AMD позволят TSMC в следующем году заметно увеличить выручку.

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Источник изображения: AMD

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Источник приводит собственные ожидания по темпам экспансии серверных процессоров EPYC, которые в актуальном поколении выпускаются по 7-нм технологии. К концу 2020 года AMD сможет преодолеть рубеж в 10%, а сейчас её доля на рынке серверных процессоров не превышает 5%. Руководство AMD использует иные данные, а потому считает, что уже сейчас компания контролирует 7% серверного рынка, а рубеж в 10% будет преодолён во втором квартале следующего года. Представители AMD не раз заявляли, что высокий спрос на услуги TSMC не станет причиной дефицита 7-нм продукции этой марки.