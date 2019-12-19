В настоящее время 65 компаний имеют право тестировать автономные транспортные средства на дорогах общего пользования штата Калифорния, но только Waymo добилась права не использовать при этом страхующего водителя за рулём. Между тем, до минувшего вторника никто не имел права использовать автономные средства доставки на дорогах этого американского штата. Теперь профильное ведомство, как отмечает CNBC, открыло возможность испытания на дорогах Калифорнии лёгкого коммерческого транспорта, управляемого автоматикой.

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Источник изображения: Пикабу

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Разработчики «автопилота» считают данное направление весьма перспективным. Доставку продуктов, готовых блюд и небольших грузов можно будет поручить автоматическим транспортным средствам. Пока власти Калифорнии требуют от участников испытаний либо присутствия за рулём прототипов водителя-испытателя, либо организации надёжного канала дистанционного управления машиной, чтобы удалённый оператор мог вмешаться в критической ситуации. Как и в случае с прототипами легкового транспорта с автоматическим управлением, участники испытаний «комтранса» должны будут в течение десяти дней предоставлять доклад об авариях с участием прототипов, а по итогам года сообщать о количестве вмешательств человека в процесс испытаний.

Представители NVIDIA недавно заявили, что лёгкий коммерческий транспорт сможет избавиться от водителей в числе первых, сразу вслед за пассажирскими такси, поскольку будет эксплуатироваться в пределах ограниченной территории с хорошо изученной обстановкой. Большегрузы оставят дальнобойщиков без работы значительно позже.