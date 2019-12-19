Говоря о предстоящем одобрении сделки между NVIDIA и Mellanox, представители прессы чаще упоминают потенциальные сложности с согласованием в Китае, поскольку именно этот фактор вынудил первую из компаний заявить, что заключение сделки может состояться в начале следующего года, а не конце этого. Между тем, как напоминает Reuters, сегодня должна озвучить своё решение по сделке Еврокомиссия.

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Источник изображения: Reuters

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Источник ожидает, что европейские антимонопольные органы не будут выдвигать дополнительных условий для одобрения сделки, на которую NVIDIA потратит почти семь миллиардов собственных средств. Разрешение китайских антимонопольщиков требуется по причине присутствия в регионе крупных клиентов Mellanox типа Alibaba и Baidu. Эксперты не раз высказывали опасения по поводу возможности использования этой сделки китайскими властями в качестве рычага для политического воздействия на США.