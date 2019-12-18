Google рассчитывает к 2023 году стать одним из двух крупнейших провайдеров публичных облачных услуг
Сайт CNBC сообщает, что входящая в холдинг Alphabet корпорация Google не намерена ограничиваться статусом «поискового гиганта», и к 2023 году рассчитывает пробиться в двойку лидеров услуг по аренде «облачных» мощностей в публичном секторе. Частные клиенты, компании и государственные учреждения, которые в силу различных причин не хотят развивать собственную серверную экосистему, готовы арендовать хранилища и вычислительные мощности у провайдеров подобных услуг, и сейчас лидерами рынка являются Amazon и Microsoft.
реклама
рекламаДля сравнения, если Google за год выручает около $8 млрд от предоставления подобных услуг, то Amazon за один только квартал получает более $9 млрд за аналогичные действия. О выручке Microsoft в этой сфере можно только догадываться, но сторонние эксперты предполагают, что в третьем квартале она составила около $4,3 млрд. Другими словами, Google сильно отстаёт от конкурентов, включая китайскую Alibaba. По данным издания The Information, поисковый гигант готов инвестировать в развитие этого бизнеса до $20 млрд, и если к 2023 году не попадёт в двойку лидеров, рассмотрит отказ от профильной деятельности в качестве дальнейшей стратегической альтернативы. Представители Google в комментариях CNBC заявили, что компания не рассматривала отказ от присутствия в этом сегменте в прошлом году, как это излагалось в тексте исходной публикации на страницах The Information.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила