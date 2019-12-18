Сайт CNBC сообщает, что входящая в холдинг Alphabet корпорация Google не намерена ограничиваться статусом «поискового гиганта», и к 2023 году рассчитывает пробиться в двойку лидеров услуг по аренде «облачных» мощностей в публичном секторе. Частные клиенты, компании и государственные учреждения, которые в силу различных причин не хотят развивать собственную серверную экосистему, готовы арендовать хранилища и вычислительные мощности у провайдеров подобных услуг, и сейчас лидерами рынка являются Amazon и Microsoft.

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Источник изображения: Pinterest

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