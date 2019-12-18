Отраслевые аналитики не стесняются упоминать потенциал NVIDIA в серверном сегменте, оценивая перспективы роста выручки компании в следующем году, не стал исключением и озвученный представителями Piper Jaffray прогноз. Специалисты компании после встречи с руководством NVIDIA выразили уверенность в дальнейшем укреплении позиций последней в сегменте серверных компонентов и программных платформ.

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Источник изображения: Chatbots Life

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Кроме того, NVIDIA сможет удачно развивать бизнес в сегменте систем искусственного интеллекта с речевым интерфейсом, которые набирают популярность. Вслед за гигантами типа Microsoft, Google, Apple или Яндекс, более мелкие игроки рынка тоже начнут проявлять интерес к системам, позволяющим формулировать запросы в естественной речевой форме.