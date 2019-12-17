Сочетание AMD Navi, OpenCL и Windows приводит к непредсказуемости результатов в научных расчётах
Уже не первый месяц участники проекта SETI@Home, который использует вычислительный потенциал распределённой системы на базе обычных видеокарт для поиска следов существования внеземных цивилизаций, бьют тревогу по поводу корректности работы графических решений AMD серии Radeon RX 5700 с OpenCL в среде Windows. Ситуация пока не сдвигается с мёртвой точки, поэтому всем владельцам Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 рекомендуется приостановить участие в распределённых расчётах. Генерируемые этими видеокартами результаты могут содержать ошибки, которые не выявляются системой. На страницах Reddit этому посвящены отдельные ветки обсуждения.
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рекламаПроблема не ограничивается одним лишь проектом, который использует OpenCL в среде Windows. Участники проекта Einstein@Home тоже говорят о наличии подобных претензий к носителям архитектуры AMD Navi (RDNA), представители Folding@Home пытаются адаптировать программное обеспечение под особенности графических решений этого семейства, соответствующая работа только началась. К слову, при использовании ROCm под управлением Linux или OpenCL под MacOS подобной непредсказуемости результатов не наблюдается.
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