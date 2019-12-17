На рынке компьютерных компонентов не так много игроков, поэтому те или иные отраслевые награды неизменно находят одних и тех же героев. Учреждённая в 1952 году основателями IEEE медаль за заслуги перед микроэлектронной промышленностью и лидерские качества ежегодно доставалась разным деятелям отрасли. В 1997 году, например, её получил Гордон Мур (Gordon Moore), автор знаменитого закона и один из основателей Intel, а в прошлом году награды удостоился Робин Кит Саксби (Robin Keith Saxby), бывший генеральный директор холдинга ARM. Номинантом 2020 года является основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang).

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

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Награда достаётся генеральному директору NVIDIA за способность определять развитие отрасли своей проницательностью, а также разработку графических процессоров, подпитывающих революцию в сфере систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

Помимо двух экземпляров медалей, из золота и бронзы, соответственно, награждаемый получает сертификат и денежную премию. Учредители отмечают, что номинант должен сделать весомый вклад в развитие профессии инженера в сфере микроэлектроники. По всей видимости, деятельность главы NVIDIA отвечает этому критерию.