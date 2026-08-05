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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Экшен Marvel Rivals «сбросит» от 15 до 40 Гбайт на консолях и ПК
На консолях 15 Гбайт, на ПК — 40.
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Запредельно раздутые объёмы постоянной памяти, занимаемые современными видеоиграми, давно уже стали объектами шуток и вызывают откровенное недоумение со стороны пользователей: что и по какой вообще причине там занимает столько «места». Всё бы ничего, но средние скорости интернет-соединения не поспевают за «тяжестью» игр, да и накопители в наше время дешевле отнюдь не становятся.

По всей видимости, отдельные разработчики игр это понимают, поэтому всё чаще появляются новости о том, что тот или иной проект после выхода обновления «похудеет». Вот и геройский экшен Marvel Rivals также готовится к оздоровлению: как сообщили разработчики, 7 августа для игры выйдет обновление, после установки которого она «скинет» 15 Гбайт на консолях и 40 Гбайт — на ПК.

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Согласно заявлению девелоперов, добиться этого удалось за счёт внедрения нового метода сжатия текстур. Как обещают авторы Marvel Rivals, метод настолько эффективный, что пользователи не заметят никаких изменений, ну, кроме, конечно, высвободившегося объёма на накопителе.

#marvel rivals
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