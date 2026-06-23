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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
С момента анонса прошло меньше трёх недель.
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Анонс и презентация четвёртой номерной части серии стратегий в реальном времени Stronghold состоялись меньше трёх недель назад, и вот, уже сегодня проект обзавёлся полноценной демоверсией, позволяющей заблаговременно оценить его масштаб и качество исполнения.

Поиграть в демоверсию можно через Steam, но сперва для этого придётся загрузить более 10 Гбайт контента. В зависимости от скорости вашего интернет-соединения время загрузки демоверсии может составить от пары десятков минут до нескольких часов.

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Выход «демки» следует рассматривать как первый шаг к полноценному релизу. Вторым большим шагом станет выход Stronghold 4 до конца текущего года по программе раннего доступа, где игра, по плану, пробудет около шести месяцев.

#firefly studios #stronghold 4
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