Доверие рушится. Ещё бы: разместили город практически на склоне вулкана.

Быть может, уровень принятия Frostpunk 2 обществом, в отличие от первой части, был и не безоговорочно позитивным, но в целом проект можно назвать успешным, и разработчики из 11 bit Studios продолжают активно его монетизировать. Так, сегодня для данного градостроительного «выживача» вышло новое крупное сюжетное дополнение под названием Breach of Trust.

В рамках этого аддона мы попадем в город Нью-Эдинбург, который очень дальновидно разместился на склонах далеко не спящего вулкана. Собственно, пробуждение этого вулкана и связанные с этим проблемы — теперь наш крест. По крайней мере, на несколько часов игрового процесса.

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Вместе с дополнением в игре появились новые законы, карты сценариев, новые здания и объекты инфраструктуры, а также новые фракции и многочисленные поджидающие повсюду опасности.

Дополнение можно приобрести в Steam по цене в 590 рублей.