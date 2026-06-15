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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Heroes of Might and Magic Olden Era уже продаётся со скидкой — спустя полтора месяца после релиза
Приобрести новинку можно с 25-процентной скидкой.
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При всём справедливом позиционировании Heroes of Might and Magic Olden Era как своеобразного удачного гибрида третьей и пятой частей культовой «геройской» серии, по факту на сегодняшний день от релизных показателей «онлайна» у новинки не осталось и следа. Статистика обвалилась приблизительно в четыре раза, и в таких случаях разработчики и издатели нередко прибегают к наиболее действенному методу повышения «онлайна»: снижают стоимость игры посредством временной скидки.

Вот и разработчики из студии Unfrozen так поступили, оформив на Olden Era 25-процентную скидку в Steam. Предложение будет актуально вплоть до вечера 25 июня, благодаря чему приобрести новый проект в бессмертной франшизе можно будет за 1 124 рубля вместо базовых 1 499 рублей. Напомним, впрочем, что Olden Era находится в раннем доступе, и пробудет в нём ещё как минимум несколько месяцев.

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В Heroes of Might and Magic Olden Era мы попадаем на планету Энрот на континент Джадам, хорошо известный тем, кто играли в основную серию ролевых игр Might and Magic, а конкретно — в её восьмую номерную часть. Таким образом, продолжение «геройской» серии по внутренней хронологии предшествует событиям Heroes of Might and Magic IV: Энрот ещё не был уничтожен в результате магического катаклизма.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
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