До релиза осталось чуть больше трёх месяцев.

После того, как в Steam в своё время появилась возможность добавления игр в списки желаемого, разработчики и издатели стали использовать её в качестве информационных поводов. И хотя корреляция между добавлениями в списки желаемого и итоговыми результатами продаж далеко не прямая, но для красивого заголовка и напоминания о существовании той или иной игры — сгодится.

Вот и разработчики из King Art Games, которым поручили создание стратегии в реальном времени Warhammer 40,000 Dawn of War IV, сообщили о том, что уже миллион пользователей Steam добавили их творение в списки желаемого. Возможно, этого результата удалось бы добиться быстрее, если бы проект был официально доступен в российском регионе, но издательство Deep Silver, принадлежащее холдингу Embracer, решило в России свои игры не продавать.

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Напомним, что в Dawn of War IV, если вы всё-таки тем или иным способом решите передать издателю свои деньги, можно будет играть за четыре фракции, включая впервые для серии Адептус Механикус — организацию, держащую монополию на знания и технологии в Империуме.

Релиз игры запланирован на 17 сентября.