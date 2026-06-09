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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Роскомнадзор и Минцифры запросили снятие ограничений с Roblox
Разработчики проекта предоставили «гарантии ответственного поведения на российском рынке».
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С декабря прошлого года в России тянется эпопея вокруг проекта Roblox. Данную игровую платформу, где пользователи могут создавать собственные игры на любой вкус и цвет, заблокировали в стране за неисполнение требований российского законодательства касательно распространения и популяризации запрещённого контента. Вскоре после блокировки Роскомнадзор сообщил о якобы готовности разработчиков Roblox идти на контакт с российскими властями, но в итоге весь процесс затянулся на полгода, и только сейчас действия девелоперов, надо понимать, удовлетворили надзорные органы.

В частности, как передают средства массовой информации со ссылкой на комментарий Минцифры, ведомство совместно с Роскомнадзором запросили у правоохранительных органов снятие ограничений с Roblox.

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Как пишут в пресс-службе Минцифры, в начале июня завершился процесс согласования требуемых условий для защиты прав и интересов российских пользователей, и разработчики Roblox предоставили «гарантии ответственного поведения на российском рынке».

#россия #roblox
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