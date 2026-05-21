Об этом официально сообщили разработчики проекта.

Несмотря на то, что современная игровая индустрия предлагает больше продукта, чем даже теоретически, не то что практически способен «переварить» среднестатистический платёжеспособный геймер, в сегменте стратегий в реальном времени новинки появляются редко и не слишком-то уж метко.

Возможно, через четыре месяца ситуация исправится, ведь буквально только что разработчики из студии King Art огласили точную дату выхода своей стратегии Warhammer 40,000 Dawn of War IV. Отправиться на 38 тысячелетий вперёд и принять управление одной из культовых игровых фракций можно будет 17 сентября.

Примечательно, что разработчики уже готовят контент, который будет выходить после релиза игры. Так, с осени текущего года и до весны следующего года Warhammer 40,000 Dawn of War IV получит четыре набора карт, редактор миссий, а также два платных расширения под названиями Blood Ravens и Aftermath.