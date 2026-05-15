То ли ещё будет после окончательного выхода.

Все статистические критерии оценки позволяют сделать вывод, что Forza Horizon 6 стала не только самой качественной игрой данной серии, но и самой востребованной. В частности, статистика портала SteamDB свидетельствует о том, что новинка в одном только Steam, да и ещё за четыре дня до полноценного релиза, установила абсолютный рекорд всей серии Forza Horizon по «онлайну».

Источник изображения: Playground Games.

На момент публикации данной заметки в Forza Horizon 6 через Steam играли свыше 170 тысяч пользователей. Для сравнения, рекорд «онлайна» предыдущей — пятой номерной части серии — составляет 81 тысячу пользователей.

Очевидно, что Forza Horizon 6 ещё не раз побьёт свой же рекорд. Во-первых, впереди выходные, а в уик-энды у новых игр всегда закономерно растёт «онлайн». Во-вторых, 19 мая новинка выйдет уже полноценно, и тогда явно имеет смысл ждать уже третьего скачка популярности.

Напоминаем, что в Forza Horizon 6 разработчики проделали большую работу над физикой автомобилей, усовершенствовали звуковую и визуальную составляющие, а также сделали более сбалансированный режим прогрессии. И всё это сверху приправлено сеттингом Японии с её мегаполисами, горами и равнинами.