Как и многое в этой игре, реализация некромантии в Olden Era перекочевала из пятых «Героев».

Почти во всех фэнтезийных видеоиграх самыми любимыми фракциями среди большой прослойки геймеров являются некроманты и ведомые ими в бой легионы нежити различных видов. В Heroes of Might and Magic Olden Era, которая стремится играть на ностальгических чувствах ценителей «третьей» и «пятой» частей культовых «Героев», свои некроманты тоже будут, и сегодня авторы проекта из студии Unfrozen показали геймплей за переработанную с момента анонса в 2024 году фракцию Некрополиса.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

Отличительной особенностью фракции является способность её героев поднимать нежить из трупов поверженных противников. Причём реализация некромантии в Olden Era напоминает Heroes V: у героя есть определённый зависящий от его уровня и степени развития навыка некромантии уровень тёмной энергии, который расходуется на поднятие живых мертвецов.

Тип возрождаемой нежити зависит от уровня исходных существ, а уровень тёмной (некромантской) энергии восполняется каждую неделю либо при проведении битв без использования этого навыка по прямому назначению. Так сказать, некромант может использовать остатки жизненных сил поверженных существ либо для восполнения запасов энергии, либо для увеличения численности своей армии.

Источник видео: канал «Игромании» на VK Видео.

Вместе с тем девелоперы показали способности различных существ от скелетов до вампиров. В целом Некрополис позиционируется как гибкая фракция, которая явно будет популярной среди игроков. Релиз Heroes of Might and Magic Olden Era должен состояться в этом году; пока без конкретики.